Как был вооружён русский дружинник?
Обществознание
Как был вооружён русский дружинник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДРУЖИННИКНа Руси же чаще всего этих воинов обозначали словом «храборъ» или «витязь». Слово витязь было широко распространено и у других славянских народов: боснийское, словенское, хорватское - vitez, сербское – вите. Более профессиональными воинами были княжеские дружинники. Некоторые отличии были среди дружинников т. к. они были из других княжеств. Но вооружение практически одинаково, зависело от того, кто ты в дружине. Например кольчугу мог носить только знатный воин. Вот его я и предлагаю рассмотреть. Одним из самых ранних упоминаний о численности дружины русских князей является фрагмент из записок Ибн-Фадлана, который в 921-922 гг. в составе багдадского посольства совершил путешествие в земли волжских булгар. Там ему удалось пообщаться с "русами" и даже наблюдать обряд погребения их "царя".1.Шлем 2.Кольчуга укороченная. 3.Лук. 4.Топор. 5 МЕЧ
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