2cospi/24*sinpi/24=что будет по формулам
Математика
2cospi/24*sinpi/24=что будет по формулам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это формула sin двойного аргумента:= 2* 1/2sin(2*п/24) = sin п/12
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