Написать программный код к задаче Задача:Определите и выведите на экран сумму всех нечётных двузначных чисел
Информатика
Написать программный код к задаче Задача:Определите и выведите на экран сумму всех нечётных двузначных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Var s,i : Integer; Begin i:=1; s:=0; While i<=99 do Begin s:=s+i; i:=i+2; end; Writeln(s); end. 2) Begin Writeln((1+99)*50 div 2); end.
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