Написать программный код к задаче Задача:Определите и выведите на экран сумму всех нечётных двузначных чисел

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Написать программный код к задаче Задача:Определите и выведите на экран сумму всех нечётных двузначных чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Var s,i : Integer; Begin   i:=1; s:=0;   While i<=99 do   Begin     s:=s+i;     i:=i+2;   end;   Writeln(s); end. 2) Begin   Writeln((1+99)*50 div 2); end.
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