Относительная плотность паров сложного эфира предельной одноосновной кислоты и ??редельного одноатомного спирта по водороду равна 30. Название эфира
Химия
Относительная плотность паров сложного эфира предельной одноосновной кислоты и ??редельного одноатомного спирта по водороду равна 30. Название эфира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По плотности по водороду находим молярную массу эфира:2*30=60 г/моль. Т.к. эфир имеет общую формулу R-COO-R1, а масса СОО=12+16*2=44, то масса радикалов равна 60-44=16.Подбором определяем, что только радикал СН3 имеет массу 12+1*3=15 г/моль и остается Н.Формула эфира H-COOCH3-метиловый эфир муравьиной кислоты или по международной номенклатуре метилметаноат.
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