Название музея российского в которомосновными экспонатами являются природные богацтва страны
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Название музея российского в которомосновными экспонатами являются природные богацтва страны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алмазный фонд России ,музей находиться в кремле в Москве
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