Рамка площадью 400 см^2 помещена в однородное магнитное поле с индукцией 0,2 Тл . при какой силе тока на рамку будет действовать вращающий момент 200мНм.

Физика

Рамка площадью 400 см^2 помещена в однородное магнитное поле с индукцией 0,2 Тл . при какой силе тока на рамку будет действовать вращающий момент 200мНм.

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