Рамка площадью 400 см^2 помещена в однородное магнитное поле с индукцией 0,2 Тл . при какой силе тока на рамку будет действовать вращающий момент 200мНм.

Физика
Рамка площадью 400 см^2 помещена в однородное магнитное поле с индукцией 0,2 Тл . при какой силе тока на рамку будет действовать вращающий момент 200мНм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=0.2 Н*м     S=0.04 м2     В=0,2 Тл   I=?M=I*B*S      I=M/(B*S)=0.2/(0.2*0.04)=25 A================

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