Таблица 3х3 разделена на 9 единичных квадратиков, и в два из них вписаны окружности (см. рис.). чему равно расстояние между этими окружности?
Математика
Таблица 3х3 разделена на 9 единичных квадратиков, и в два из них вписаны окружности (см. рис.). чему равно расстояние между этими окружности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина диагонали малого квадрата =корень из 2 значит расстояние от окружности до угла квадрата будет равна (корень из 2) /2 и -1. Таких расстояний два. И плюс диагональ среднего квадрата корень из 2. корень из 2 -2 + корень из 2
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