В каком году было совершено первое кругосветное путешествие

География
В каком году было совершено первое кругосветное путешествие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое кругосветное путешествие было совершено 6 сентября 1522 года.
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