В каком году первая мировая война?

История
В каком году первая мировая война?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1812 год, Наполеон напал.
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