В чем особенности промышленрй революции в Пруссии?
История
В чем особенности промышленрй революции в Пруссии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Революция в Прусси произошла из-за попытки объединение всей Германии в единую империю, устранении вмешательства князей, правящих феодальных сил в хозяйственную жизнь немецких государств, открытию дальнейшего пути к капиталистическим отношениям. Идея объединению Германии нашла широкое распространение среди либеральной буржуазии. Революция была подавлена.
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