В чем особенности промышленрй революции в Пруссии?

Гость: Гость:

Революция в Прусси произошла из-за попытки объединение всей Германии в единую империю, устранении вмешательства князей, правящих феодальных сил в хозяйственную жизнь немецких государств, открытию дальнейшего пути к капиталистическим отношениям. Идея объединению Германии нашла широкое распространение среди либеральной буржуазии. Революция была подавлена.