В чем особенности промышленрй революции в Пруссии?

История
В чем особенности промышленрй революции в Пруссии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Революция в Прусси произошла из-за попытки объединение всей Германии в единую империю, устранении вмешательства князей, правящих феодальных сил в хозяйственную жизнь немецких государств, открытию дальнейшего пути к капиталистическим отношениям. Идея объединению Германии  нашла широкое распространение  среди либеральной буржуазии.  Революция была подавлена. 
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