В каком месте на месте пропусков пишется буква Ь? 1)Хочет...ся в рай, да грехи не пускают. 2)Что толку на того сердит...ся,кто нас не боится. 3)Глаза боят...ся, а руки делают. 4)Много слышится ,да не всему верит...ся.
Литература
В каком месте на месте пропусков пишется буква Ь? 1)Хочет...ся в рай, да грехи не пускают. 2)Что толку на того сердит...ся,кто нас не боится. 3)Глаза боят...ся, а руки делают. 4)Много слышится ,да не всему верит...ся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)хочется 2) сердиться 3) бояться 4) верится
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