В каком месте на месте пропусков пишется буква Ь? 1)Хочет...ся в рай, да грехи не пускают. 2)Что толку на того сердит...ся,кто нас не боится. 3)Глаза боят...ся, а руки делают. 4)Много слышится ,да не всему верит...ся.

Литература

В каком месте на месте пропусков пишется буква Ь? 1)Хочет...ся в рай, да грехи не пускают. 2)Что толку на того сердит...ся,кто нас не боится. 3)Глаза боят...ся, а руки делают. 4)Много слышится ,да не всему верит...ся.

Автор: Гость