В каком направлении от Магадана находиться Санкт Петербург.Каково расстояние от ??агадана до СПБ ?
География
В каком направлении от Магадана находиться Санкт Петербург.Каково расстояние от ??агадана до СПБ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 674 км, примерное время в пути 165 ч 1 мин
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