В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? а)(не)ряха,(не) плохой,(не)важе б)(??е)люблю,(не)один,(не)погода в)(не)настье,(не)взгоды,(не)спешу г)(не)законченное,(не)раз,(не)пришел

Русский язык
В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? а)(не)ряха,(не) плохой,(не)важе б)(??е)люблю,(не)один,(не)погода в)(не)настье,(не)взгоды,(не)спешу г)(не)законченное,(не)раз,(не)пришел
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ а. Неряха- "не"- часть корня Неплохой- слитно, т.к. нет противопоставления Невеже- "не"- часть корня.
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