В каком случае говорят что отрезки ab и cd пропорциональны отрезкам a1 b1 и c1 d1
Математика
В каком случае говорят что отрезки ab и cd пропорциональны отрезкам a1 b1 и c1 d1
Ответ(ы):
Гость:
Если ab/a1b1= cd/c1d1
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