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В каком состоянии воды находиться при граде?
Химия
В каком состоянии воды находиться при граде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В твердом состоянии находятся воды при граде
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