В каком тепловом поясе расположена Украина?
География
В каком тепловом поясе расположена Украина?
Ответ(ы):
Гость:
В умеренном, а южный берег Крыма в субтропическом
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