В каком варианте ответа указаны предложения, в которых на месте пропуска следует ??оставить тире? 1. Утро ... тихое, радостное. 2. Гусь свинье ... не товарищ. 3. Невежество ... страшная сила. 4. Основная цель моей жизни ......

Русский язык
В каком варианте ответа указаны предложения, в которых на месте пропуска следует ??оставить тире? 1. Утро ... тихое, радостное. 2. Гусь свинье ... не товарищ. 3. Невежество ... страшная сила. 4. Основная цель моей жизни ... сделать что-то полезное для людей.
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