В кислороде сожгли уголь , добавили воды . У индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота . Какой из этого можно сделать вывод ?
Химия
В кислороде сожгли уголь , добавили воды . У индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота . Какой из этого можно сделать вывод ?
Ответ(ы):
Гость:
Что в кислой среде(h2co3) индикатор меняет цвет на красный
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