В кислороде сожгли уголь , добавили воды . У индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота . Какой из этого можно сделать вывод ?

Химия

В кислороде сожгли уголь , добавили воды . У индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота . Какой из этого можно сделать вывод ?

Автор: Гость