В КЛЕТКЕ БЕЛІЕ И СЕРЫЕ КРОЛИКИ. СЕРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 0,6 ВСЕХ КРОЛИКОВ, ИХ НА 5 БОЛЬШЕ,ЧЕ?? БЕЛЫХ. СКОЛЬКО ВСЕГО КРОЛИКОВ В КЛЕТКЕ?

Математика

В КЛЕТКЕ БЕЛІЕ И СЕРЫЕ КРОЛИКИ. СЕРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 0,6 ВСЕХ КРОЛИКОВ, ИХ НА 5 БОЛЬШЕ,ЧЕ?? БЕЛЫХ. СКОЛЬКО ВСЕГО КРОЛИКОВ В КЛЕТКЕ?

Автор: Гость