В КЛЕТКЕ БЕЛІЕ И СЕРЫЕ КРОЛИКИ. СЕРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 0,6 ВСЕХ КРОЛИКОВ, ИХ НА 5 БОЛЬШЕ,ЧЕ?? БЕЛЫХ. СКОЛЬКО ВСЕГО КРОЛИКОВ В КЛЕТКЕ?
Математика
В КЛЕТКЕ БЕЛІЕ И СЕРЫЕ КРОЛИКИ. СЕРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 0,6 ВСЕХ КРОЛИКОВ, ИХ НА 5 БОЛЬШЕ,ЧЕ?? БЕЛЫХ. СКОЛЬКО ВСЕГО КРОЛИКОВ В КЛЕТКЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все кролики - х Серые кролики - 0,6 *х Белые кролики - (х-0,6х) Разница - 5 кроликов Уравнение 0,6х -(х-0,6х) =5 0,6х-х+0,6х=5 1,2х-х=5 х*(1,2 -1)=5 0,2х = 5 х=5:0,2 х= 25 кроликов всего в клетке 0,6*25= 15 серых кроликов (25 - 0,6*25) = 25-15=10 серых кроликов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика