В КЛЕТКЕ БЕЛІЕ И СЕРЫЕ КРОЛИКИ. СЕРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 0,6 ВСЕХ КРОЛИКОВ, ИХ НА 5 БОЛЬШЕ,ЧЕ?? БЕЛЫХ. СКОЛЬКО ВСЕГО КРОЛИКОВ В КЛЕТКЕ?

Математика
В КЛЕТКЕ БЕЛІЕ И СЕРЫЕ КРОЛИКИ. СЕРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 0,6 ВСЕХ КРОЛИКОВ, ИХ НА 5 БОЛЬШЕ,ЧЕ?? БЕЛЫХ. СКОЛЬКО ВСЕГО КРОЛИКОВ В КЛЕТКЕ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все кролики  -  х Серые кролики  -  0,6 *х Белые кролики  -  (х-0,6х) Разница  -   5 кроликов Уравнение 0,6х -(х-0,6х) =5 0,6х-х+0,6х=5 1,2х-х=5 х*(1,2 -1)=5 0,2х = 5 х=5:0,2 х= 25  кроликов всего в клетке 0,6*25= 15 серых кроликов   (25 - 0,6*25) = 25-15=10  серых кроликов
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