Решите пример в столбик 207,5*32,4
Математика
Решите пример в столбик 207,5*32,4
Ответ(ы) на вопрос:
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207,5 * 32,4 = 8300 +4150 +6225 = 6723
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