Решите пример в столбик 207,5*32,4

Математика
Решите пример в столбик 207,5*32,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
207,5 * 32,4 = 8300 +4150 +6225 = 6723
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