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Расскажите о балете кратко!!!
Музыка
Расскажите о балете кратко!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балет это один из жанров танца.. что тут писать ?
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