«Какое давление оказывает гранитная колонна объемом 20 м, если ее высота равна 12 метров? Плотность гранита считать равной 2600 кг\м кубических, а g=9,8H\кг
Физика
«Какое давление оказывает гранитная колонна объемом 20 м, если ее высота равна 12 метров? Плотность гранита считать равной 2600 кг\м кубических, а g=9,8H\кг
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305760 Па !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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