«Какое давление оказывает гранитная колонна объемом 20 м, если ее высота равна 12 метров? Плотность гранита считать равной 2600 кг\м кубических, а g=9,8H\кг

Физика

«Какое давление оказывает гранитная колонна объемом 20 м, если ее высота равна 12 метров? Плотность гранита считать равной 2600 кг\м кубических, а g=9,8H\кг

Автор: Гость