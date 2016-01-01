Сочините сказку или рассказ, используя неопределенные местоимения
Русский язык
Сочините сказку или рассказ, используя неопределенные местоимения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В некотором царстве,в некотором государстве жил некий человек,по имени Некто. Ничего он не делал,никуда не ходил,ни с кем не общался. Выходил по ночам погулять,увидел никакую девушку и познакомился с ней. Звали её Нечто.Была она вся никакая,не хорошая и не плохая.Привёл он её в свой какой-то дом,и вскоре женился на ней. Родились у них какие-то дети.Назвали их : Никакой,Какой-то,Чей-то,Ничей и Какой-нибудь. Жили они спокойно и счастливо. Чем занимались,никто не знал,но и они никем не интересовались.Ни с кем не дружили,но и ни с кем не ссорились. В некотором царстве,в некотором государстве так и прожила сколько-то лет,такая вот,никакая семья. Сайт "Школьные Знания" 12.03 2016.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
AM — медиана треугольника ABC. Найдите величину угла ACB (в градусах) треугольника, ес??и MAB=20∘, AMC=40∘.
Русский язык
Спиши, изменяя падежную форму притяжательных местоимений. Укажи падеж, число, род. Определи синтаксическую роль этих местоимений в предложении. 1...
Математика
На одном острове стоит яблоня с мальчиком, а на другом — больница с бабушкой. Межд?? островами мост. Мальчику надо принести бабушке 2 яблока, но мо...