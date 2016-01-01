Сочините сказку или рассказ, используя неопределенные местоимения

Гость: Гость:

В некотором царстве,в некотором государстве жил некий человек,по имени Некто. Ничего он не делал,никуда не ходил,ни с кем не общался. Выходил по ночам погулять,увидел никакую девушку и познакомился с ней. Звали её Нечто.Была она вся никакая,не хорошая и не плохая.Привёл он её в свой какой-то дом,и вскоре женился на ней. Родились у них какие-то дети.Назвали их : Никакой,Какой-то,Чей-то,Ничей и Какой-нибудь. Жили они спокойно и счастливо. Чем занимались,никто не знал,но и они никем не интересовались.Ни с кем не дружили,но и ни с кем не ссорились. В некотором царстве,в некотором государстве так и прожила сколько-то лет,такая вот,никакая семья. Сайт "Школьные Знания" 12.03 2016.