В книге 4 рассказа. Первый рассказ занимает 17 страниц, второй-на 15 страниц больше ч??м второй. Сколько страниц занимает четвертый рассказ, если всего в книге 150 страниц помогите написать схемой и выражением
Математика
В книге 4 рассказа. Первый рассказ занимает 17 страниц, второй-на 15 страниц больше ч??м второй. Сколько страниц занимает четвертый рассказ, если всего в книге 150 страниц помогите написать схемой и выражением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 -17 2-15+17 = 32 3 150 -32=128
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