В книге 4 рассказа. Первый рассказ занимает 17 страниц, второй-на 15 страниц больше ч??м второй. Сколько страниц занимает четвертый рассказ, если всего в книге 150 страниц помогите написать схемой и выражением

Математика

В книге 4 рассказа. Первый рассказ занимает 17 страниц, второй-на 15 страниц больше ч??м второй. Сколько страниц занимает четвертый рассказ, если всего в книге 150 страниц помогите написать схемой и выражением

Автор: Гость