Найдите координаты вершины параболы y=6x-x^2

Алгебра
Найдите координаты вершины параболы y=6x-x^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершина находится по формуле x(0) = -b/2a, следовательно вершина этой параболы будет x(0)= -6/2 = -3, чтобы найти y подставим x(0)  в формулу, получим y(0)= 6*-3-(-3)^2= -27
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