Переведите в десятичную систему двоичное число 101101100
Информатика
Переведите в десятичную систему двоичное число 101101100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ=364 С обратного порядка надо пронумеровать цифры, начиная с 0, а затем умножаешь цифры на 2 в той степени, какой номер у цифры
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