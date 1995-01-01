Напишите сочинение о памятниках города Невинномысске

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Напишите сочинение о памятниках города Невинномысске
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Гость:
В Невинномысске много исторических мест, памятник В.И. Ленину, Мемориальная доска, Братская могила и .т д. Мемориальная доска- лётчик Леонов Иван Михайлович (1923-2000гг.) родился 8 мая. Лётчик был участником парада победы в 1995г. На Красной Площади. Горожане отметили память о герое установкой мемориальной доски на доме, где он жил долгие года. место расположения доски: ул. Гагарина 44.
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