В корзине было яблоки.Сначала в корзину положили еще 15яблок,а затем взяли 1/7 ( дроб??) получивших там яблок.Сколько было яблок в корзине первоначально,если из корзины взяли 20 яблок?
Математика
В корзине было яблоки.Сначала в корзину положили еще 15яблок,а затем взяли 1/7 ( дроб??) получивших там яблок.Сколько было яблок в корзине первоначально,если из корзины взяли 20 яблок?
Ответ(ы):
Гость:
20 яблок = 1/7 следовательно всего в корзине было 1) 20*7=140, 2) 140-15= первоначальное количество яблок, т.е. 125.
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