В корзине было яблоки.Сначала в корзину положили еще 15яблок,а затем взяли 1/7 ( дроб??) получивших там яблок.Сколько было яблок в корзине первоначально,если из корзины взяли 20 яблок?

Математика

В корзине было яблоки.Сначала в корзину положили еще 15яблок,а затем взяли 1/7 ( дроб??) получивших там яблок.Сколько было яблок в корзине первоначально,если из корзины взяли 20 яблок?

Автор: Гость