В кроссворде слово по горизонтали из 7 букв. Первая - П, вторая ?, третья - С, четвертая - Г, Пятая -?, шестая -С, седьмая -?. Какое это слово? На картинке - костер, поленья, котелок.

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В кроссворде слово по горизонтали из 7 букв. Первая - П, вторая ?, третья - С, четвертая - Г, Пятая -?, шестая -С, седьмая -?. Какое это слово? На картинке - костер, поленья, котелок.

Автор: Гость