В кувшин с водой, масса которой 100 г, а температура 20 °С, влили воду при температур?? 100 °С, после чего температура воды в кувшине стала равной 75 °С. Определить массу горячей воды. Потери энергии на нагревание кувшина не...

Физика

В кувшин с водой, масса которой 100 г, а температура 20 °С, влили воду при температур?? 100 °С, после чего температура воды в кувшине стала равной 75 °С. Определить массу горячей воды. Потери энергии на нагревание кувшина не учитывать.

Автор: Гость