В кувшин с водой, масса которой 100 г, а температура 20 °С, влили воду при температур?? 100 °С, после чего температура воды в кувшине стала равной 75 °С. Определить массу горячей воды. Потери энергии на нагревание кувшина не...
Физика
В кувшин с водой, масса которой 100 г, а температура 20 °С, влили воду при температур?? 100 °С, после чего температура воды в кувшине стала равной 75 °С. Определить массу горячей воды. Потери энергии на нагревание кувшина не учитывать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долго думал, нашел 1 решение Формулировка насчет тепловых потерь дает права приравнять Q1=Q2(то есть кол-во теплоты на нагревание чашки и кол-во теплоты на охлаждение воды) Следует, Q1=cm(t2-t1)-нагревание чашки Q2=cm(t2-t1)-охлаждение воды Все величины подставишь, выразишь из первого уравнения с(уд.теплоемкость фарфора)
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