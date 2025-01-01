В летние лагеря планируют поехать 2025 мальчиков и 3005 девочек.для каждого надо заго??овить по 2 комплекта постельного белья .сколько всего таких комплекта потребуется

Математика

В летние лагеря планируют поехать 2025 мальчиков и 3005 девочек.для каждого надо заго??овить по 2 комплекта постельного белья .сколько всего таких комплекта потребуется

Автор: Гость