В летние лагеря планируют поехать 2025 мальчиков и 3005 девочек.для каждого надо заго??овить по 2 комплекта постельного белья .сколько всего таких комплекта потребуется

Математика
В летние лагеря планируют поехать 2025 мальчиков и 3005 девочек.для каждого надо заго??овить по 2 комплекта постельного белья .сколько всего таких комплекта потребуется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2025+3005=5030 (всего детей). 5030*2=10060 компоектов
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