В магазин отвезли 9 машин овощей.В каждой машине по 4ц 20 кг.Сколько овощей осталось
Математика
В магазин отвезли 9 машин овощей.В каждой машине по 4ц 20 кг.Сколько овощей осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 центнер = 100кг1 тонна = 1000 кг4ц 20кг = 420 кг4тн = 4000кгРешение :1)9 машин * 420 кг = 3780 кг - отвезли.2)4000 - 3780 = 220 кг - овощей осталось на базе. 220кг = 2,2 центнера (220 : 100)220 кг = 0,22 тонны ( 220 : 1000)
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