Твір на тему у чому причина особистої драми Мартина Борулі

Гость: Гость:

Він хотів стати дворянином.Він робив усе для цього можливе,хоча це виглядало дуже смішно.Адже він був звичайною людиною,і вирватися у "еліту суспільства" для нього було нереальним.М.Боруля навіть сам дивувався тим всим дворянським порядкам і вважав їх безглуздими.Але тому що багачі так роблять був змушений повторювати за ними.Врешті решт у своїй гонитві за примареним щастям зазнає поразки.