Твір на тему у чому причина особистої драми Мартина Борулі
Українська література
Твір на тему у чому причина особистої драми Мартина Борулі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Він хотів стати дворянином.Він робив усе для цього можливе,хоча це виглядало дуже смішно.Адже він був звичайною людиною,і вирватися у "еліту суспільства" для нього було нереальним.М.Боруля навіть сам дивувався тим всим дворянським порядкам і вважав їх безглуздими.Але тому що багачі так роблять був змушений повторювати за ними.Врешті решт у своїй гонитві за примареним щастям зазнає поразки.
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