Ученикам 8 класса ВОПРОС Определите реку по описанию: Берет начало в ледниках Эльбруса, впадает в Азовское море, образует дельту. В теплую часть года уровень в реке сохраняется высоким за счет таяния снегов и льда в высокогор...

География

Ученикам 8 класса ВОПРОС Определите реку по описанию: Берет начало в ледниках Эльбруса, впадает в Азовское море, образует дельту. В теплую часть года уровень в реке сохраняется высоким за счет таяния снегов и льда в высокогорьях. Часто такой режим питания приводит к паводкам.

Автор: Гость