Ученикам 8 класса ВОПРОС Определите реку по описанию: Берет начало в ледниках Эльбруса, впадает в Азовское море, образует дельту. В теплую часть года уровень в реке сохраняется высоким за счет таяния снегов и льда в высокогор...
География
Ученикам 8 класса ВОПРОС Определите реку по описанию: Берет начало в ледниках Эльбруса, впадает в Азовское море, образует дельту. В теплую часть года уровень в реке сохраняется высоким за счет таяния снегов и льда в высокогорьях. Часто такой режим питания приводит к паводкам.
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Гость:
Может Кубань? ...................................
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