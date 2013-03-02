Помогите пожалуйста! (3^√√8)^2 (два корня не ошибка, так и есть! Корень под корнем! 1 ??орень в 3 степени)

Математика
Помогите пожалуйста! (3^√√8)^2 (два корня не ошибка, так и есть! Корень под корнем! 1 ??орень в 3 степени)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не уверен но: надо 8 разложить как 2 в степени 3 тогда уйдет первый и второй корень и останется число 2 Ответ:2
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