Какие процессы в обществе оредилили рриход к власти лейборитской партии Великобритании

История
Какие процессы в обществе оредилили рриход к власти лейборитской партии Великобритании
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Гость:
В 1918 г. Европа начала постепенно восстанавливаться после разрухи Первой мировой войны. Многим странам предстояло преодолеть огромные трудности, особенно потерпевшей поражение Германии, где происходили столкновения вооруженных политических группировок, а средний класс потерял все свои сбережения в ходе инфляции 1922-23-х гг. Хотя к концу 1920-х гг. экономическая ситуация повсюду стабилизировалась, до всеобщего благополучия, однако, было далеко: некоторые страны, включая Британию и Германию, зависели от американских займов, которые шли на выплату военных долгов, главным образом американским же кредиторам. Но, поскольку экономика США бурно развивалась, полагали, что подобная финансовая зависимость не таит в себе серьезной опасности. В 1911 году Макдональд стал формальным председателем Лейбористской партии, но пробыл на этом посту недолго. 5 августа 1914 года, вскроре после начала Первой мировой войны и на следующий день после вступления Великобритании в войну, пацифист Макдональд уступил своё место Артуру Хендерсону. Макдональд за время войны утратил прежнюю популярность, и в 1918 году даже не был переизбран в Палату общин от своего округа. На чрезвычайно успешных для лейбористов выборах 1922 года (количество поданных за кандидатов партии голосов выросло почти вдвое, а количество мест в Палате общин — почти в 3 раза) Макдональд был избран от одного из промышленных округов Уэльса. В том же году Макдональд стал полноправным лидером лейбористов и вёл их на досрочных выборах 1923 года. На них партия ещё больше укрепила свои позиции и впервые в истории получила возможность сформировать правительство. 22 января 1924 года Макдональд стал первым премьер-министром Великобритании от лейбористов. Под руководством Макдональда был окончательно установлен порядок выплаты Германией репараций странам-победителям. В августе 1924 года в Лондоне состоялась конференция, на которой было положено начало плану Дауэса. Макдональд также сыграл важную роль в урегулировании Рурского конфликта, связанного с оккупацией Рурской области Францией и Бельгией. Кроме того, его правительство признало СССР — соответствующая нота была направлена уже 1 февраля 1924 года. В области внутренней политики важным достижением лейбористов стало принятие закона о поощрении строительства местными властями жилья для низкоквалифицированных рабочих, благодаря чему в Великобритании было улучшено положение с жильём. Правительство Макдональда было вынуждено уйти в отставку из-за распространившихся после дела Кэмпбелла (en) обвинений в покровительстве лейбористов левым радикалам. Объединившиеся против лейбористов либералы и консерваторы располагали бо́льшим числом депутатских мест в Палате общин, что привело к невозможности дальнейшего существования правительства. Кроме того, 25 октября (за 4 дня до выборов) в печати появилось «Письмо Зиновьева» (как было установлено позже, оно являлось фальсификацией) , в котором содержался призыв к ведению подрывной работы в армии и флоте. Письмо стало одним из важным факторов уменьшения парламентской фракции лейбористов со 191 места до 151 на досрочных выборах 29 октября и формирования консервативного правительства Стэнли Болдуина. В то же время, за лейбористов на этих выборах было подано на миллион голосов больше, но из-за существования в Великобритании мажоритарной избирательной системы это увеличение не принесло лейбористам никакой выгоды.
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