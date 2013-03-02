Даны точки K(4 -1) M(1 -1) N(-2 2) P(-5 2) Найдите косинус угла между векторами KN и PM Помогите ??ожалуйста!!!

Геометрия
Даны точки K(4 -1) M(1 -1) N(-2 2) P(-5 2) Найдите косинус угла между векторами KN и PM Помогите ??ожалуйста!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вектор KN: (-2-4=-6; 2-(-1)=3) = (-6;3). Вектор PM: (1-(-5)=6; (-1-2)=-3) =(6;-3). Формула вычисления угла между векторами:cos α  = ( a·b)/ |a|·|b|. Найдем скалярное произведение векторов:a·b = (-6)*6 + 3*(-3) = -36 - 9 = -45 .Найдем модули векторов:|a| = √((-6)² + 3²) = √(36 + 9) = √45 = 3√5, |b| = √(6²+3²) = √(36 + 9) = √45 = 3√5.Найдем угол между векторами:cos α  = ( a*b)/( |a|*|b|)  =-45/(√45*√45) = -45/45 = -1. Угол равен arc cos(-1) = 180°.

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