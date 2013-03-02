Найдите углы равнобокой трапеции если один из его углов равен 70°

Геометрия
Найдите углы равнобокой трапеции если один из его углов равен 70°
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренной трапеции углы при основании равны: трапеция АВСД уголА=углу Д=70 угол В=углу С=110(т.к сума углов в четырехугольнике =360..(360-140)/2=110)
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