Что не хватает в средней полосе растениям для жизни
Математика
Что не хватает в средней полосе растениям для жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На севере не хватает тепла, и люди сажают растения в теплицах. В средней полосе, часто не хватает минеральных веществ, и люди добавляют удобрения и используют севооборот (ежегодную смену высеваемых культур) . В жарком климате, как правило, не хватает влаги в почве, и люди используют орошение (полив)
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