Что не хватает в средней полосе растениям для жизни

Гость: Гость:

На севере не хватает тепла, и люди сажают растения в теплицах. В средней полосе, часто не хватает минеральных веществ, и люди добавляют удобрения и используют севооборот (ежегодную смену высеваемых культур) . В жарком климате, как правило, не хватает влаги в почве, и люди используют орошение (полив)