Помогиде со словами подсолнух огород т фонарь составить предложения (2) в 1 предложении у существительное должно быть в И.п. 2 пред с В.п без предлога
Русский язык
Помогиде со словами подсолнух огород т фонарь составить предложения (2) в 1 предложении у существительное должно быть в И.п. 2 пред с В.п без предлога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас на даче растет большой подсолнух (И.п) Огород бабушки наполнен всякими вкусными овощами (?) Давно уже не горит старый фонарь
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