Помогиде со словами подсолнух огород т фонарь составить предложения (2) в 1 предложении у существительное должно быть в И.п. 2 пред с В.п без предлога

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Помогиде со словами подсолнух огород т фонарь составить предложения (2) в 1 предложении у существительное должно быть в И.п. 2 пред с В.п без предлога

Автор: Гость