В магазине 60 попугаев. Продали 24 попугая больше, чем осталось Сколько попугаев продали.
Математика
В магазине 60 попугаев. Продали 24 попугая больше, чем осталось Сколько попугаев продали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x – это количество попугаев, которые остались. Тогда x+24 – это количество попугаев, которых продали. Составим уравнение: x + x + 24 = 60 2x + 24 = 60 2x = 60 - 24 2x = 36 x = 36/2 x = 18 – количество оставшихся попугаев. Так как x + 24 – это количество проданных попугаев, то: x + 24 = 18 + 24 = 42 Ответ: 42 попугая были проданы.
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