В магазине 60 попугаев. Продали 24 попугая больше, чем осталось Сколько попугаев продали.

Гость: Гость:

Пусть x – это количество попугаев, которые остались. Тогда x+24 – это количество попугаев, которых продали. Составим уравнение: x + x + 24 = 60 2x + 24 = 60 2x = 60 - 24 2x = 36 x = 36/2 x = 18 – количество оставшихся попугаев. Так как x + 24 – это количество проданных попугаев, то: x + 24 = 18 + 24 = 42 Ответ: 42 попугая были проданы.