В мяч играли 5 девочек и 7 мальчиков раздилете их на 2 команды поровну
Математика
В мяч играли 5 девочек и 7 мальчиков раздилете их на 2 команды поровну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7+5=12 2) 12:2=6 --------------
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