В Москве есть 3 чуда один из них царь колокол. назовите ещё два
Музыка
В Москве есть 3 чуда один из них царь колокол. назовите ещё два
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Гость:
Царь пушка и часы куранты
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