В некоторой школе решили набрать три новых математических класса и оборудовать к??бинеты для них новыми партами. За каждой партой может сидеть два учащихся. Известно количество учащихся в каждом из трех классов. Выведите наимен...
Информатика
В некоторой школе решили набрать три новых математических класса и оборудовать к??бинеты для них новыми партами. За каждой партой может сидеть два учащихся. Известно количество учащихся в каждом из трех классов. Выведите наименьшее число парт, которое нужно приобрести для них. Каждый класс сидит в своем кабинете. Формат входных данных Программа получает на вход три целых неотрицательных числа: количество учащихся в каждом из трех классов (числа не превышают 1000). Формат выходных данных Выведите одно целое число - ответ на задачу. На с++
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <iostream> using namespace std; int main() { int n1, n2, n3, k; cout << "Введите 3 числа:"; cin >> n1 >> n2 >> n3, cout << "\n" ; k = (n1-1)/2+1 + (n2-1)/2+1 + (n3-1)/2+1; cout << k; return 0; } Пример: Введите 3 числа: 21 20 15 29
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