В некоторой школе решили набрать три новых математических класса и оборудовать к??бинеты для них новыми партами. За каждой партой может сидеть два учащихся. Известно количество учащихся в каждом из трех классов. Выведите наимен...

Информатика

В некоторой школе решили набрать три новых математических класса и оборудовать к??бинеты для них новыми партами. За каждой партой может сидеть два учащихся. Известно количество учащихся в каждом из трех классов. Выведите наименьшее число парт, которое нужно приобрести для них. Каждый класс сидит в своем кабинете. Формат входных данных Программа получает на вход три целых неотрицательных числа: количество учащихся в каждом из трех классов (числа не превышают 1000). Формат выходных данных Выведите одно целое число - ответ на задачу. На с++

Автор: Гость