В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, п??лучившие одинаковое количество конфет ( возможно, и ни одной ). каково наименьшее количество учеников в таком классе?

Математика

В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, п??лучившие одинаковое количество конфет ( возможно, и ни одной ). каково наименьшее количество учеников в таком классе?

Автор: Гость