В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, п??лучившие одинаковое количество конфет ( возможно, и ни одной ). каково наименьшее количество учеников в таком классе?
Математика
В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, п??лучившие одинаковое количество конфет ( возможно, и ни одной ). каково наименьшее количество учеников в таком классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ 202 и эти два ученика получат по 0 конфет
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