Помогите очень надо a пересекает d Угол 1 +угол2=96градусов Найти угол 1 ,2,3,4 Пожалуйста решите срочно И по фотке тоже пожалуйста

Геометрия

Помогите очень надо a пересекает d Угол 1 +угол2=96градусов Найти угол 1 ,2,3,4 Пожалуйста решите срочно И по фотке тоже пожалуйста

Автор: Гость