Помогите очень надо a пересекает d Угол 1 +угол2=96градусов Найти угол 1 ,2,3,4 Пожалуйста решите срочно И по фотке тоже пожалуйста

Геометрия
Помогите очень надо a пересекает d Угол 1 +угол2=96градусов Найти угол 1 ,2,3,4 Пожалуйста решите срочно И по фотке тоже пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вертикальные углы. 96:2=48-угол 1и2 следовательно сумма смежных углов равна 360 то 360-96=264 следовательно 264:2=132-угол 3и4
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