Какие мышцы работают конда человек стоит в свободной позе??? СРОЧНО

Биология
Какие мышцы работают конда человек стоит в свободной позе??? СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ножные мышцы наверное
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