В железный котёл массой 5 кг налита вода массой 10 кг. Какое кол-во теплоты нужно передать котлу с водой для изменения их температуры от 10 до 100 Градусов по C? Вот задача При решение на помнить о том что котел и вода будут н...
Физика
В железный котёл массой 5 кг налита вода массой 10 кг. Какое кол-во теплоты нужно передать котлу с водой для изменения их температуры от 10 до 100 Градусов по C? Вот задача При решение на помнить о том что котел и вода будут нагреваться вместе. Решить задачу
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Гость:
Снова здрасте. Смотри на фото.
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