Помогите пожалуйста составить маленькое сочинение на тему "Прогулка в лес с друзьями"
Русский язык
Помогите пожалуйста составить маленькое сочинение на тему "Прогулка в лес с друзьями"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я с друзьями пошли в лес на прогулку.Идем мы по лесу и видим белку.Было очень забавно и увликательно наблюдать за ней.потом мы идем и увидели толи болото толи озеро и вокруг березы.Было очень классно.Вот стало темнеть и мы пошли по домам.
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