Помогите пожалуйста составить маленькое сочинение на тему "Прогулка в лес с друзьями"

Гость: Гость:

Однажды я с друзьями пошли в лес на прогулку.Идем мы по лесу и видим белку.Было очень забавно и увликательно наблюдать за ней.потом мы идем и увидели толи болото толи озеро и вокруг березы.Было очень классно.Вот стало темнеть и мы пошли по домам.