В некотором месяце сред больше, чем четвергов, а вторников больше, чем поне-дельни??ов. Какой день недели 13-го числа этого месяца? А. Суббота. Б. Воскресенье. В. Четверг. Г. Пятница.
Математика
В некотором месяце сред больше, чем четвергов, а вторников больше, чем поне-дельни??ов. Какой день недели 13-го числа этого месяца? А. Суббота. Б. Воскресенье. В. Четверг. Г. Пятница.
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Правильный ответ: В. Четверг
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