В некотором месяце сред больше, чем четвергов, а вторников больше, чем поне-дельни??ов. Какой день недели 13-го числа этого месяца? А. Суббота. Б. Воскресенье. В. Четверг. Г. Пятница.

Математика

В некотором месяце сред больше, чем четвергов, а вторников больше, чем поне-дельни??ов. Какой день недели 13-го числа этого месяца? А. Суббота. Б. Воскресенье. В. Четверг. Г. Пятница.

Автор: Гость